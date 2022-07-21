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جامعة بلجراد: الرئيس السيسى رفع مستوى التعليم فى مصر وحارب الإرهاب

الخميس، 21 يوليه 2022 10:56 ص
جامعة بلجراد: الرئيس السيسى رفع مستوى التعليم فى مصر وحارب الإرهاب جامعة بلجراد
كتب سمير حسنى

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استعرض متحدث باسم جامعة بلجراد الصربية، التاريخ السياسي والعسكري للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي عمل على تطوير البلاد، لاسيما تقليل مستوى الفقر وتطوير الاقتصاد وارتفاع مستوى التعليم والمتعلمين.

وأشار متحدث باسم جامعة بلجراد خلال مراسم منح الرئيس السيسي درجة الدكتوراة الفخرية، إلى جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في محاربة الإرهاب والإرهابيين، مشددا على نجاح مصر في القضاء على ظاهرة الإرهاب.

وأشاد متحدث الجامعة بجهود الرئيس السيسي في المحافظة على السلام وتطوير العلاقات المصرية مع دول العالم.

 


جامعة بلجراد

الرئيس السيسي

الدكتوراة الفخرية

صربيا



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