جامعة المنصورة تبحث سبل التعاون العلمى مع جامعة شمال تكساس

الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة، لشؤن الدراسات العليا والبحوث الدكتور تشافي يوان أستاذ علوم الحاسب والنظم الذكية، ومدير معمل الرؤية بالحاسب والنظم الذكية، بجامعة شمال تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال زيارته الحالية لجامعة المنصورة وكلية الحاسبات والمعلومات لمناقشة سبل التعاون العلمي بين جامعة المنصورة وجامعة شمال تكساس الأمريكية وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

حضر اللقاء الدكتور مجدي زكريا عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور سمير الموجي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد الحسيني الأستاذ المساعد بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد الرفاعي مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورة.

جدير بالذكر أن الدكتور تشافي يوان في زيارة رسمية لكلية الحاسبات والمعلومات شملت لقاء وديا مع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية ثم ورشة عمل عن الاتجاهات البحثية الجديدة المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والنظم الذكية في مجالات مختلفة، وشملت ورشة العمل نقاشا مفتوحا مع طلاب الدراسات العليا للرد على استفساراتهم البحثية والعلمية.