 

وتقدم TikTok أيضًا ترجمات للتعليقات التوضيحية وأوصاف الفيديو ، والتي ستمنح المستخدمين خيار الاستمتاع بمقاطع الفيديو التي تتجاوز اللغة الأصلية.

 

أخيرًا، أطلقت الشركة ترجمة للملصقات النصية. يقول TikTok إنه في المراحل الأولى من طرح هذه الأدوات ، والتي تتوفر في مقاطع فيديو محددة في هذا الوقت. 

 