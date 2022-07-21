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أعلنت منصة تيك توك TikTok اليوم أنها تقدم أدوات تسمية توضيحية وترجمة جديدة لجعل محتواها في متناول المستخدمين في جميع أنحاء العالم. ستدعم التحديثات الجديدة مجموعة أولية من اللغات بما في ذلك الإنجليزية والبرتغالية والألمانية والإندونيسية والإيطالية والكورية والماندرين والإسبانية والتركية، وفقا لما نقله موقع تك كرانش التقنى.

وتقدم TikTok أيضًا ترجمات للتعليقات التوضيحية وأوصاف الفيديو ، والتي ستمنح المستخدمين خيار الاستمتاع بمقاطع الفيديو التي تتجاوز اللغة الأصلية. أخيرًا، أطلقت الشركة ترجمة للملصقات النصية. يقول TikTok إنه في المراحل الأولى من طرح هذه الأدوات ، والتي تتوفر في مقاطع فيديو محددة في هذا الوقت.

ويذكر أن موقع "ذا فيرج" التقنى قال إن كبير مسئولى الأمن العالمى فى شركة "تيك توك" رونالد كلوتير سيتنحى عن منصبه فى شهر سبتمبر المقبل، بالتزامن مع تحول المنصة إلى استخدام خوادم "Oracle" لتخزين بيانات المستخدمين الأمريكيين.



وأشار "ذا فيرج" إلى أنه وفقا لمذكرة داخلية نشرتها "تيك توك"، فإن كلوتير سيتولى دورا استشاريا فى الشركة، فيما سيتولى كيم الباريلا، مهام عمل كبير مسئولى الأمن العالمى بالشركة.



وأوضح الموقع التقنى أن "تيك توك" كانت قد أعلنت فى شهر يونيو الماضى أنها بدأت توجيه بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى خوادم " Oracle " فى الولايات المتحدة، فى محاولة لتهدئة المخاوف من أن الصين، حيث يقع مقر الشركة الأم لتيك توك، لديها وصول غير مقيد لهذه البيانات.