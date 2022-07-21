تنفيذ 33 قرار إزالة لتعديات ومنشآت آيلة للسقوط بمدينة القرنة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، بقيادة اللواء دكتور أحمد جمال الدين، لليوم الثاني على التوالى حملة مكبرة بنطاق دائرة المركز لإزالة التعديات، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.



وقال اللواء دكتور أحمد جمال الدين رئيس مركز ومدينة القرنة، فى بيان صحفى، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 6 قرارات لإزالة منشآت آيلة للسقوط شديدة الخطورة، و3 قرارات إزالة على خط التنظيم بمساحة 150 مترا، وتنفيذ إزالة 13 حالة تعد فى المهد، و23 قرار إزالة تعديات بمساحة 5082 متر مربع.



شارك في الحملة كلا من مصطفي جبريل وحجازي النحاس نائبا رئيس مركز ومدينة القرنة، وهاني العزب ومنصور البطلان من المتابعة الميدانية، وأحمد مصطفي من إدارة التفتيش المالي والاداري، وعلاء نور رئيس قرية الضبعية، والنوبي محمد حجاج رئيس قرية البعيرات، وعبد الناصر تهامي رئيس قرية الأقالتة، وتم ذلك بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية، وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفى نفس السياق، أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه تم تنفيذ أعمال إزالة التعدي واسترداد أرض أملاك دولة بمساحة ثلاثة أفدنة بحوض الرمال حاجر الصعايدة بالمدامود بحري، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.



وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تحرير محضر ضدهم عبارة عن جنحة تعدى على أرض أملاك دولة، حيث تعدي المواطن "س.ع.س" وشقيقه "أ.ع.س"، وتم أخذ التعهد اللازم عليهم أنه في حالة التعدي مرة أخرى سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وتم وضع لافتة على الأرض وتمت أعمال الإزالة واسترداد الأرض بحضور كلا من صالح الدين علي إسماعيل رئيس القرية، ومحمد إسماعيل مسؤول الأملاك بالمركز، وطيري عبدالحميد يوسف مدير الوحدة الزراعية بالمدامود بحرى.