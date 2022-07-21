تنسيق الجامعات الأهلية.. هل يمكن تعديل رغبات الطالب بالإضافة أو الحذف؟

كتب محمد صبحى

مع فتح باب القبول والتسجيل فى ا لجامعات الأهلية وإتاحة التسجيل لطلاب الشهادات المعادلة يتسائل الطلاب عن إمكانية تعديل الرغبات بعد تسجيلها على موقع التنسيق سواء بالإضافة أو الحذف أو تغيير الترتيب فى الكليات التى يرغب الطالب فى الالتحاق بها.

وأكدت الجامعات الأهلية، أنه يمكن للطالب تعديل الترتيب والإضافة والحذف بكل سهولة من خلال الأسهم الموجودة بجانب كل رغبة، ويمكن للطالب أيضا التعديل في البرامج المختارة من قبل طالما لم يضغط الطالب على إتمام التسجيل والموافقة على رسالة التحذير التى تظهر للطالب، مع العلم أنه يحق للطالب التسجيل حتى 20 رغبة، وتكون كل رغبة محددة باسم الجامعة ثم القطاع ثم البرنامج.

جدير بالذكر أن اختبارات القبول تنقسم إلى جزأين رئيسيين الاختبار الأول: ويكون مخصصًا للطالب حسب نوعية المجال الذى يتقدم له، حيث يتم تطوير اختبار معرفى إلكترونى مخصص لكل طالب؛ لقياس قدراته المعرفية فى المواد الدراسية التى درسها فى مراحله الدراسية السابقة، والمتعلقة بالبرنامج الدراسى المتقدم له، فعلى سبيل المثال يركز اختبار الطلاب المتقدمين لمجالات الهندسة، والحوسبة، والذكاء الاصطناعى على المعارف الرياضية، والفيزيائية، وفيما يركز اختبار الطلاب المتقدمين لبرامج الطب، والصيدلة، وما يُماثلها على المعارف البيولوجية، والكيمياء .