تنسيق الجامعات الأهلية.. انطلاق الجولة الثانية من الاختبارات الأربعاء المقبل

جدير بالذكر أن اختبارات القبول تنقسم إلى جزأين رئيسيين الاختبار الأول: ويكون مخصصًا للطالب حسب نوعية المجال الذى يتقدم له، حيث يتم تطوير اختبار معرفى إلكترونى مخصص لكل طالب؛ لقياس قدراته المعرفية فى المواد الدراسية التى درسها فى مراحله الدراسية السابقة، والمتعلقة بالبرنامج الدراسى المتقدم له، فعلى سبيل المثال يركز اختبار الطلاب المتقدمين لمجالات الهندسة، والحوسبة، والذكاء الاصطناعى على المعارف الرياضية، والفيزيائية، وفيما يركز اختبار الطلاب المتقدمين لبرامج الطب، والصيدلة، وما يُماثلها على المعارف البيولوجية، والكيمياء.

وتُمثل نتيجة الاختبار المعرفى ما نسبته 25%؜ من المجموع الاعتبارى الذى يُرشح على أساسه الطالب، ويحق للطالب التقدم لأكثر من مجال دراسى حسب شهادته الثانوية، ومن ثم يُعقد له أكثر من اختبار.

أما الاختبار الثاني: هو اختبار دولى لقياس المهارات العقلية، والتفكير النقدى للطالب، حيث يُقيم الاختبار قياس مهارات حل المشاكل وتحليلها، ومهارات الإبداع، والتفسير، والتقييم، وأخيرًا بناء العلاقات السببية، وهذا الاختبار شديد الأهمية؛ لتوجيه الطالب لنوعية الدراسة المؤهل لها، ويمثل ما نسبته 5%؜ من المجموع الاعتباري.

كما تُمثل الاختبارات فرصة إضافية للطالب، حيث يُسهم بنسبة 30% من مجموعه الاعتبارى، فى حين تمثل درجته التى حصل عليها فى الثانوية العامة أو ما يُعادلها 70% من المجموع الاعتبارى الذى يتم ترشيحه بناء عليه.