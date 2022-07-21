تعرف على الاكتئاب الظرفى وأعراضه

كتب - حسام الشقويرى

يحدث الاكتئاب الظرفى نتيجة لحدث مرهق أو صادم، والأعراض التى قد تكون مشابهة لأعراض الاكتئاب السريرى، هى رد فعل على الحدث، وقد تظهر فى غضون بضعة أشهر، والاكتئاب السريرى هو اضطراب مزاجى قد يحدث مع أو بدون ضغوط معينة، وأكثر الأعراض شيوعًا هو المزاج المكتئب الذى تعانى منه فى معظم الأيام لفترة طويلة، وعادة ما يكون أكثر حدة من الاكتئاب الظرفى وعادة ما يستمر لفترة أطول، وفقا لما نشره موقع webmd.

وتشمل أعراض الاكتئاب المرتبط بحدث معين ما يلي:

الغضب

تغيرات الشهية

الخوف أو القلق المستمر

صعوبة القيام بالمهام

صعوبة في التركيز

صعوبة النوم

كثرة البكاء

الحزن

اليأس

فقدان الاهتمام بالأنشطة العادية

مشاعر غامرة من التوتر أو القلق

ومن ناحية أخرى فإن الاكتئاب السريرى قد يعيق حياتك لفترة طويلة، وقد يعطل نومك وعاداتك الغذائية ونمط حياتك وعملك، ومع الاكتئاب الإكلينيكى، يكون لديك خطر أكبر للانتحار، وإذا استمر الاكتئاب الظرفى لفترة طويلة ولم تقم بمعالجته، فقد يتحول إلى اكتئاب سريرى.

ما الذي يسبب الاكتئاب المرتبط بحدث معين؟

يمكن أن تؤدى العديد من أحداث الحياة إلى اكتئاب ظاهرى. بعضها مؤلم وبعضهان أحداث سعيدة تمثل تغييرات كبيرة فى الحياة.

وتشمل المحفزات النموذجية ما يلى:

حادث سيارة

الطلاق

التعرض لجريمة

مشاكل عائلية

جائحة عالمية مثل كورونا

ولادة طفل

المرض أو التشخيص الصعب

فقدان أحد أفراد العائلة أو صديق أو حيوان أليف

فقدان الوظيفة

كارثة طبيعية

مشاكل العلاقة

التقاعد

القضايا المتعلقة بالمدرسة

بدء عمل جديد

القضايا المتعلقة بالعمل