هل يمكن أن يعانى الرجال من اكتئاب ما بعد ولادة أبنائهم ؟

كتب - حسام الشقويرى

كشفت دراسة أجرتها المجلة الأمريكية لصحة الرجال ، ان 13.3 % من الآباء يعانون من مستويات مرتفعة من أعراض الاكتئاب خلال الثلث الثالث من الحمل لشريكهم، و بالنسبة لفترة ما بعد الولادة ، فإن تقديرات عدد الرجال الذين يعانون من اكتئاب ما بعد الولادة في الشهرين الأولين بعد الولادة تختلف من4 إلى 25 % وفقًا لإحدى الدراسات من عام 2007، وفقا لما نشره موقع healthline

ولا تختلف أعراض PPPD اكتئاب الرجال ما بعد الولادة عن أعراض اكتئاب ما بعد الولادة عند النساء ، والتي تشمل:

الإحباط أو التهيج

تصبح متوترة بسهولة

الشعور بالإحباط

إعياء

عدم وجود الحافز

العزلة عن العائلة والأصدقاء

وهناك بعض الأعراض التي تميل إلى أن تكون أكثر شيوعًا في اكتئاب ما بعد الولادة من الأب.

وتقول شيهان فيشر ، دكتوراه ، وأخصائية نفسية إكلينيكية في فترة ما حول الولادة وأستاذة مساعدة في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة نورث وسترن "هناك بحث حول مفهوم الاكتئاب الذكوري يشير إلى أن الرجال قد يبلغون عن سلوكيات خارجية وينخرطون فيها ، مثل العدوانية ، وفرط النشاط الجنسي ، وتعاطي المخدرات استجابة للاكتئاب".

ويقول الخبراء إن علاج اكتئاب ما بعد الولادة يختلف ما بين الرجل والمرأة ، لكنهم يدرجون العلاج النفسي ووصف مضادات الاكتئاب ، مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية للعلاج ، ويؤكد الخبراء أن النظام الغذائي والتمارين الرياضية والتأمل يمكن أن تلعب دورًا في تخفيف أعراض الاكتئاب، والخطوة الأولى هي الاعتراف بأن المرض العقلي لا يميز بين الجنسين ، و يمكن لأي شخص أن يتأثر بالاكتئاب ، بما في ذلك الآباء.