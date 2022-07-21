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الخميس، 21 يوليه 2022 11:46 ص
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تشريح جثة شاب مجهول الهوية عثر عليه غارقا بمياه بحر مويس بالشرقية

الخميس، 21 يوليه 2022 10:46 ص
تشريح جثة شاب مجهول الهوية عثر عليه غارقا بمياه بحر مويس بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة كفر صقر العامة بالشرقية، اليوم، انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثة شاب مجهول الهوية عثر عليه غارقا بمياه بحر مويس ناحية كوبرى السوق، دائرة مركز  شرطة  كفر صقر وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى للتشريح، لبيان سبب الوفاة.
 

 

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية،يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بمياه بحر مويس بمنطقة كوبرى السوق دائرة كفر صقر ، تم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهرى، وتبين أنها لشاب في العقد الثانى من العمر مجهول الهوية والعنوان،تم نقل الجثة بمشرحة مستشفى كفر صقر المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر  عن الواقعة المحضر رقم 3262 لسنة 2022 إدارى مركز شرطة كفر صقر.


 


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