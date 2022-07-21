وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن التقرير المالى الكامل للربع الثاني الخاص بالشركة أشار إلى أن "تسلا" تتعامل مع التضخم والانكماش الاقتصادي بالإضافة إلى انخفاض سعر العملة الرقمية "بيتكوين"، إذ أضافت عمليات بيع 75% من مقتنيات الشركة من العملة الرقمية 936 مليون دولار نقدًا إلى ميزانيتها العمومية.

وأشار الموقع التقني إلى أن تسلا استثمرت خلال العام الماضي 1.5 مليار دولار في "بيتكوين"، كما بدأت في مارس الماضي في التعامل بالعملة الرقمية كوسيلة للدفع مقابل شراء سياراتها، إلا أنها تراجعت عن ذلك في مايو بعد 49 يوما فقط من بدء التعامل بالعملة الرقمية في عمليات البيع.

وذكرت شركة "تسلا" أن قيمة الأصول الرقمية المتبقية لديها تبلغ 218 مليون دولار، ما يمثل تراجعا عما كشفت عنه الشركة خلال التقارير الربع سنوية السابقة والذي بلغ 1.2 مليار دولار.

وفيما يتعلق بأرباح الربع الثاني، كشف تقرير شركة "تسلا" عن تحقيق أرباح بقيمة 2.26 مليار دولار، بانخفاض نسبته 31% تقريبا عن الربع الأول من 2022، والذي حققت فيه الشركة أرباحا قدرت بـ3.3 مليار دولار، إلا أنه يمثل ارتفاعا مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي والذي حققت فيه الشركة 1.1 مليار دولار.