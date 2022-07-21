تباين آراء طلاب الثانوية بكفر الشيخ حول امتحان الأحياء والفلسفة والاستاتيكا

قالت مريم محمد سعد، أسئلة مادة الفلسفة والمنطق سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، ولكن هناك عدد من الأسئلة في المنطق صعبة وتحتاج لتفكير، وتميز بين الطالب المتفوق وغير المتفوق، وهناك تشابه بين الإجابات والوقت غير كافي.

وأكدت سعاد عبدالله الجارحي، لـ" اليوم السابع"، أن امتحان مادة الاحياء صعب، ويحتاج لوقت أكبر، وكانت تتمنى ان تكون نهاية امتحانات الثانوية العامة سعيدة، ولكنها بالنسبة لهم نهاية حزينة، مشيرة إلى أنها تنتظر نتيجة الثانوية العامة لترتاح من عناء طوال العام.

وأضافت غادة محمد ماهر، الحمد لله امتحان مادة الاستاتيكا سهل وفي مستوى الطالب المتوسط، مؤكدة أن نهاية الامتحانات بالنسبة لهم نهاية سعيدة.



تباين اراء طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ



فرحة بسهولة مادة الفلسفة



مابين الفرحة والحزن تباينت اراء الطالبات