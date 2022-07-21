تباين آراء طلاب الثانوية بكفر الشيخ حول امتحان الأحياء والفلسفة والاستاتيكا

تباينت آراء طلاب وطالبات الثانوية العامة في ختام امتحانات الثانوية العامة عقب أدائهم امتحانات مواد الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا، بمحافظة كفر الشيخ، فعبر طلاب القسم الأدبي عن فرحتهم بسهولة مادة الفلسفة والمنطق، رغم أن هناك عدد من النقاط صعبة في أسئلة المنطق، وانتابت حالة من الحزن لطلاب القسم العلمي لصعوبة مادة الأحياء.
قالت مريم محمد سعد، أسئلة مادة الفلسفة والمنطق سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، ولكن هناك عدد من الأسئلة في المنطق صعبة وتحتاج لتفكير، وتميز بين الطالب المتفوق وغير المتفوق، وهناك تشابه بين الإجابات والوقت غير كافي.
وأكدت سعاد عبدالله الجارحي، لـ" اليوم السابع"، أن امتحان مادة الاحياء صعب، ويحتاج لوقت أكبر، وكانت تتمنى ان تكون نهاية امتحانات الثانوية العامة سعيدة، ولكنها بالنسبة لهم نهاية حزينة، مشيرة إلى أنها تنتظر نتيجة الثانوية العامة لترتاح من عناء طوال العام.
وأضافت غادة محمد ماهر، الحمد لله امتحان مادة الاستاتيكا سهل وفي مستوى الطالب المتوسط، مؤكدة أن نهاية الامتحانات بالنسبة لهم نهاية سعيدة.
تباين اراء طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ
فرحة بسهولة مادة الفلسفة
مابين الفرحة والحزن تباينت اراء الطالبات
نهاية ماراثون الثانوية العامة بمشاعر متباينة
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