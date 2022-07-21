تأجيل نظر قضية مقتل شخص على يد تشكيل عصابى ببنها لدور سبتمبر المقبل

القليوبية - إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شقيق نصرالله، وسامح أحمد عبدالوهاب حليمة، وأحمد محمد عبدالقادر عوض، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، تأجيل نظر قضية محاكمة المتهم بقتل شخص بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، بالاشتراك مع خرين سبق الحكم عليهم بالإعدام، لجلسة اليوم الرابع من دور شهر سبتمبر المقبل.



وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 25868 لسنة 2015 جنايات مركز بنها، المقيدة برقم 5367 لسنة 2015 كلى شمال بنها، أن المتهم اشترك مع متهمين آخرين فى قتل المجنى عليه بأنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية" وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده وأطلق المتهم اعيرة نارية تجاهه حتى تيقن مفارقته للحياة قاصدا ازهاق روحه لخلاف سابق بينهما، فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.



وتابع أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى كان القصد منها تسهيل ارتكابها سرقة المنقولات الهاتف المحمول المبيت وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه سالف الذكر، كما تبين أن المتهمين كونوا تشكيل عصابى للإتجار فى المواد المخدرة "الحشيش" ، وحيازة أسلحة بدون ترخيص.



ترجع وقائع القضية فى يوم 4 / 10 / 2015 ، تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز بنها، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوفاة المدعو " ياسر . إ. ا" ، وبالانتقال والفحص تبين أن مرتكبى الواقعة "حمادة .ع ع" وشهرته حمادة شاورمة، و " علام ف.ع" ، و " أحمد ع .م" 24 سنة نقاش ومقيم كفر مويس بدائرة المركز، و"يحيى م .ح" وشهرته يحيى عصير، و"عبيد م .ع" 40 سنة عامل ومقيم كفر سعد بدائرة المركز.



تم القبض على المتهمين، تتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم، وقررت محكمة جنايات بنها بقرارها السابق.