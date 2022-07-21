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بايدن بعد إعلان إصابته بـ كورونا: أنا بخير وصحتي جيدة

الخميس، 21 يوليه 2022 06:33 م
بايدن بعد إعلان إصابته بـ كورونا: أنا بخير وصحتي جيدة بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد إصابته بفيروس كورونا: أنا بخير وعلى رأس عملى وصحتي جيدة.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن يواصل العمل من مكتبه رغم إصابته بكورونا ووضعه جيد.

وفى وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن فحوصات السيدة الأولى جيل بايدن سلبية بعد إصابة بايدن بفيروس كورونا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إصابة الرئيس الأمريكي، جو بايدن البالغ من العمر 79 عاما، بفيروس كورونا، بعد خضوعه لاختبار الفيروس.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن أعراض كورونا لدى بايدن معتدلة، موضحا أنه سيمارس عمله عن بُعد.

 

 


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