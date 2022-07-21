اليوم السابع
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البيت الأبيض: فحوصات السيدة الأولى جيل بايدن سلبية بعد إصابة بايدن بكورونا

الخميس، 21 يوليه 2022 04:59 م
البيت الأبيض: فحوصات السيدة الأولى جيل بايدن سلبية بعد إصابة بايدن بكورونا جيل بايدن
كتب محمد جمال

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أعلن البيت الأبيض أن فحوصات السيدة الأولى جيل بايدن سلبية بعد إصابة بايدن بفيروس كورونا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إصابة الرئيس الأمريكي، جو بايدن البالغ من العمر 79 عاما، بفيروس كورونا، بعد خضوعه لاختبار الفيروس.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن أعراض كورونا لدى بايدن معتدلة، موضحا أنه سيمارس عمله عن بُعد.
 
ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن تلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وحصل على جرعتين معززتين من اللقاح، موضحا أن هذه هي المرة الأولى التي يٌصاب فيها بايدن بالفيروس.

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