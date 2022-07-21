بالزغاريد والشماريخ.. طالبات الثانوية العامة يحتفلن بنهاية ماراثون الامتحانات.. صور

بورسعيد - محمد عزام

احتفلن طالبات الثانوية العامة من أمام مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، بنهاية ماراثون الثانوية العامة ونهاية العام الدراسي "2021-2022".



شهد محيط مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، احتفالات بالمزمار، وعلت أصوات الزغاريد، بين الطالبات وأولياء أمورهم المجتمعين أمام المدرسة، وأطلقن الطالبات، الشماريخ بالألوان والألعاب المختلفة.



كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تابع سير وانتظام إمتحانات شهادة الثانوية العامة، واطمأن على توفير سبل الراحة والأمان للطلاب خلال أداء الإمتحانات، مستعرضا جهود مديرية التربية والتعليم وتعاونها مع مختلف الجهات لضمان تحقيق أفضل مناخ للطلاب خلال الإمتحانات.



وأشار محافظ بورسعيد إلى أن إجمالى عدد لجان الثانوية العامة بالمحافظة التي تشهد امتحانات الثانوية العامة بلغت 15 لجنة أساسية، و تم توفير 9 أماكن استراحة للمراقبين على الامتحانات، وكان هناك تنسيق مستمر بين مديرية التعليم والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام.



طالبات الثانوية العامة يحتفلن بنهاية ماراثون الامتحانات (1)



طالبات الثانوية العامة يحتفلن بنهاية ماراثون الامتحانات (2)



طالبات الثانوية العامة يحتفلن بنهاية ماراثون الامتحانات (3)



طالبات الثانوية العامة يحتفلن بنهاية ماراثون الامتحانات (4)



طالبات الثانوية العامة يحتفلن بنهاية ماراثون الامتحانات (5)



طالبات الثانوية العامة يحتفلن بنهاية ماراثون الامتحانات (6)



طالبات الثانوية العامة يحتفلن بنهاية ماراثون الامتحانات (7)



طالبات الثانوية العامة يحتفلن بنهاية ماراثون الامتحانات (8)



طالبات الثانوية العامة يحتفلن بنهاية ماراثون الامتحانات (9)



طالبات الثانوية العامة يحتفلن بنهاية ماراثون الامتحانات (10)