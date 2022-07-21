بالزغاريد والسلفى.. طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء الامتحانات.. صور

كتب محمود طه حسين

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة زغاريد والتقاط الصور السلفى لطلاب احتفالا بانتهاء الامتحانات، حيث أطلقت طالبات لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب الزغاريد احتفالا بانتهاء الامتحانات كما التقطت الطالبات صور سلفى مع بعضهن ورفعن أوراق مكتوب عليها " السنة اللى داست علينا جامد خلصت يا رجالة"، كما كتبت الطالبات رسائل وداع وحب لبعضهن.

وأشادت الطالبات بسهولة امتحان مادة الاحياء حيث أكدت الطالبات أن الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط ومباشرة عدا جزئيات بسيطة وأسئلة تحتاج للتفكير والمذاكرة المنهج بأكمله منذ بداية العام.

فيما شكى بعض طلاب الشعبة الأدبية من صعوبة امتحان المنطق، مؤكدين أنها أسئلة صعبة وتحتاج لمجهود كبير للإجابة عنها، كما أوضحت الطالبات سهولة امتحان أسئلة الفلسفة.

واختتم طلاب الثانوية العامة، الامتحانات بمواد الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، اليوم الخميس 21 يوليو الجارى، ويؤدى الطلاب الاختبارات فى الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات ستكون من المنهج بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم، لافتة إلى أن امتحان الاستاتيكا يتضمن 25 سؤالا، والمادة درجاتها مكملة لامتحان الجبر والهندسة الفراغية، إضافة إلى 50 سؤالا فى الأحياء وأيضا الفلسفة والمنطق 50 سؤالا، جميع الأسئلة اختيار من متعدد تقيس المستويات المختلفة للطلاب، قائلة: الأسئلة تم تصميمها لقياس وفرز مستويات الطلاب المختلفة.