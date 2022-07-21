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التعليم ترصد 3 حالات غش بامتحان الأحياء والفلسفة والاستاتيكا

الخميس، 21 يوليه 2022 11:52 ص
التعليم ترصد 3 حالات غش بامتحان الأحياء والفلسفة والاستاتيكا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم رصد قرابة 3 حالات غش حتى الآن في امتحانات الثانوية العامة اليوم ، لتورطهم في تصوير أجزاء من أسئلة امتحان الإستاتيكا والأحياء والفلسفة والمنطق.
 
وبدأ طلاب الثانوية العامة قبل قليل أداء امتحان مواد الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، اليوم الخميس 21 يوليو الجارى، ويؤدى الطلاب الاختبارات فى الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات ستكون من المنهج بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم، لافتة إلى أن امتحان الاستاتيكا يتضمن 25 سؤالا، والمادة درجاتها مكملة لامتحان الجبر والهندسة الفراغية، إضافة إلى 50 سؤالا فى الأحياء وأيضا الفلسفة والمنطق 50 سؤالا، جميع الأسئلة اختيار من متعدد تقيس المستويات المختلفة للطلاب، قائلة: الأسئلة تم تصميمها لقياس وفرز مستويات الطلاب المختلفة.
 
 
 

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