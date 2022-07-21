اليوم السابع
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انتهاء امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء بدون شكاوى

الخميس، 21 يوليه 2022 11:55 ص
انتهاء امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء بدون شكاوى حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، انتهاء امتحانات الثانوية العامة بدون تلقى أى شكاوى، وقال حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تابع اليوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، وتواصل مع رؤساء اللجان والذي يبلغ عددهم 16 لجنة ومتابعة وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان الإمتحانية فى وقت كاف.
 
وأضاف أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون  امتحانات اليوم بلغ 3119 طالبا وطالبة في شعبة الثلاثة، وبلغ عدد طلاب شعبة العلوم 2229 طالب وطالبة ، و أدى الطلاب الامتحان اليوم في مادة الاحياء وبلغت نسبة الحضور 94.4٪ تقريباً، وبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 460 طالب وطالبة أدى الطلاب الامتحان اليوم في مادة الفلسفة وبلغت نسبة الحضور 99.1٪ تقريباً، وعدد طلاب شعبة الرياضيات 226 طالب وطالبة وقد أدوا الامتحان في مادة الاستاتيكا، وبلغت نسبة الحضور 99.7 تقريباً، والطلاب المكفوفين أدوا امتحان اليوم في مادة الاحصاء ويبلغ عدد الطلاب 4 وبلغت نسبة الحضور 100٪ تقريباً .
 
وأشار إلى أن الإمتحانات سارت سيراً طبيعياً ولا توجد أي شكوى من الامتحانات.

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