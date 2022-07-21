انتشار الأمن باستاد القاهرة استعدادا لتأمين مباراة القمة الليلة.. صور

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

انتشر رجال الأمن منذ قليل باستاد القاهرة لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر نسخة 2020.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباراة والجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع.

وأخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بإقامة نهائي كأس مصر بينهما يوم 21 يوليو الجارى، على أن يرتدي الأهلي الزي الأصلي، بينما يظهر الزمالك بالزى الاحتياطى ويكون مخالفا تماما لزى الأهلي.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلي يرتدي زيه في نهائي كأس مصر؛ لأن المباراة بين الفائز من المباراة رقم 29 وهو الأهلي مع الفائز من المباراة رقم 30، وهو الزمالك وفقا للقرعة، ولذلك فالأهلى يأتى قبل الزمالك.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن لهذا السبب أيضا، فالأهلي هو صاحب الأرض في نهائي الكأس وبالتالي يرتدي زيه الأصلى.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك الخميس المقبل فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.