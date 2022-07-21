النيابة تستجوب متهما بتزوير الأختام وتواجهه بالتحريات الأمنية والأحراز

كتبت أمنية الموجى

تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك، متخذاً من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى المؤثم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه .

وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، و متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

كما تواجه جهات التحقيق المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية - مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات - مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى المختلفة– كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات - بطاقات رقم قومى - كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية.. وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزورة") .

تضمنت الأحراز المضبوطة ( 3 قالب مصطنع لخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية – عدد من عقود الإيجار مزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية مقلد ومنسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية - إقرارات ضريبة مزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد ومنسوب صدورها لإحدى الجهات - مستخرجات سجل تجارى مزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد - استعلام بيان عميل منسوب صدوره لإحدى الهيئات الحكومية ممهور بخاتم شعار الجمهورية مقلد ومنسوب صدوره لذات الجهة - العديد من المستندات الشخصية لأشخاص مختلفة يقوم المتهم باستخدام بياناتها فى اصطناع المحررات المزورة - مجموعة كبيرة من الورق المقوى المستخدم فى اصطناع المحررات المزورة - مبلغ مالى) ، وكذا ضبط (حاسب آلى بمشتملاته ، و 6 وحدات ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى" - هاتف محمول، بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بالعديد من صور المستندات المضبوطة - برامج الحذف والإضافة والتعديل "الفوتوشوب"- محادثات بين المتهم وراغبى الحصول على المحررات المزورة)، وبمواجهته أقر بممارسته لنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل تصوير، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) باستغلال المحل المملوك له لمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والمنسوب صدورها إلى العديد من الجهات الحكومية والخاصة واستخدام تلك المحررات فى النصب والاحتيال على عدد من الشركات بادعائه بأنه يعمل لدى تلك الجهات المشار إليها ، ويقوم بتحصيل مبالغ مالية من تلك الشركات نظير إعطائهم خطابات مزورة منسوب صدورها لتلك الجهات وتحصيل تلك المبالغ المالية لنفسه ، وقيامه بالهروب.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (38 شهادة مخالصة مزورة بالكامل منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية – 51 إيصال إستلام نقدية مزورة بمبالغ مالية مختلفة منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية – 44 وثيقة تأمين عن الحرائق مزورة منسوب صدورها إلى إحدى الشركات– مبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى – هاتف محمول – جهاز لاب توب بفحصه فنياً تبين أنه "محمل

بــبرامج الحذف والتعديل والإضافة " الفوتوشوب" التى يستخدمها المتهم فى التزوير"- العديد من صور شهادات مخالصات المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية والمُستخدمة فى نشاطه الإجرامى")، بمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية