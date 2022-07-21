النمسا تقدم مساعدات عاجلة إلى سلوفينيا لمكافحة حرائق الغابات

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أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، أن بلاده قدمت مساعدات عاجلة إلى سلوفينيا في مكافحة حرائق الغابات المستعرة هناك، حيث تشتعل حرائق الغابات في منطقة رينسكي في سلوفينيا على مساحة تبلغ حوالي 500 هكتار.

وأوضح الوزير - في تصريح اليوم الخميس أن وزارة الداخلية النمساوية أرسلت مروحيات مزودة بخزانات مياه لمكافحة الحرائق، مشيرا إلى أنه بسبب درجات الحرارة المرتفعة للغاية وسرعة الرياح العالية واجهت سلوفينيا حرائق الغابات في منطقة رينسكي على مدار عدة أيام.

وأشار إلى استمرار استخدام طائرات الهليكوبتر النمساوية لمكافحة الحرائق بالتنسيق مع المفوضية الاوروبية واستجابة لاستغاثة من حكومة سلوفينيا، لافتا إلى أن الطائرات النمساوية انطلقت من مطار كلاجنفورت وقامت بأكثر من 75 طلعة حتى الأن وجلبت 37500 لتر ماء إلى مواقع الحريق.

وقال وزير الداخلية إن مساعدات النمسا تتم بسرعة وبشكل غير بيروقراطي لدعم الجارة سلوفينيا في إطار حالة من التضامن الأوروبي.