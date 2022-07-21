أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 1131 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و255 ألفا و681 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 10217 من الفحوصات الجديدة، بلغ 21 مليونا و148 ألفا و796 فحصا، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.
وأضاف البيان أنه جرى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصبح العدد الإجمالي 16 ألفا و204 حالات، كما جرى تسجيل 1666 حالة شفاء إضافية؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و228 ألفا و339 حالة.
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