وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 10217 من الفحوصات الجديدة، بلغ 21 مليونا و148 ألفا و796 فحصا، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.



وأضاف البيان أنه جرى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصبح العدد الإجمالي 16 ألفا و204 حالات، كما جرى تسجيل 1666 حالة شفاء إضافية؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و228 ألفا و339 حالة.