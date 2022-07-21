المجلس التصديري للطباعة ينظم بعثة تجارية للمغرب فى سبتمبر لزيادة الصادرات

كتب - إسلام سعيد

أعلنت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، عن التحضير لبعثة تجارية مصرية تزور المغرب خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك في إطار خطة المجلس التصديري للتواجد خارجيا للترويج لصادرات القطاع لتنفيذ استراتيجية وزارة الصناعة للنهوض بالصادرات.

وأضافت في تصريحات خاصة، أن البعثة التي يجري التجهيز لها خلال الفترة الحالية من المقرر أن تضم ما بين 10 إلى 15 شركة من قطاعات الطباعة والتغليف كاملة، من أجل التواجد في السوق المغربية وإيجاد افاق للتعاون المشترك لزيادة الصادرات المصرية.

وفي وقت سابق أعلن المجلس التصديري تقرير الصادرات لأول 5 أشهر كشف فيه ارتفاع صادرات القطاع فى أول 5 أشهر من 2022 لتسجل 512 مليون دولار مقابل 344 مليون دولار إلى محققة نمو بنسبة 49%.

وحقق قطاع التغليف ارتفاع بنسبة 38% خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو 2022 لترتفع الصادرات من 191.2 مليون دولار إلى 264.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

في سياق متصل، سجلت صادرات التغليف المرن نمو بنسبة 38% لترتفع الصادرات من 136.8 مليون دولار أول 5 أشهر من 2021 إلى 187.2 مليون دولار كما ارتفعت صادرات الكرتون المضلع بنسبة 36% لتصعد من 211 مليون دولار إلى 286 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات الكرتون لتصعد من 4 ملايين دولار إلى 13 مليون دولار.