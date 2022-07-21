وأكدت المتحدث الرسمي بإسم الاعلام الكويتية أنور مراد - في بيان مساء اليوم /الخميس/ - أن الوزارة "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر أخبار كاذبة ومضللة قد تتسبب في زعزعة الاستقرار السياسي في دولة الكويت".



وأوضحت أن وزارة الاعلام ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين ذات الصلة وستقوم برصد أي مخالفات إعلامية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها للحد من نشر كل ما يثير زعزعة واستقرار البلاد.



وذكرت أن الإعلام الكويتية تهيب بالجميع تحري الدقة في نشر الأخبار والالتزام بالمعايير المهنية والضوابط المنظمة للعمل الاعلامي واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.