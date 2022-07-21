وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أن جولات الربيع الأولى من محادثات السلام بين الطرفين، التي جرت في بيلاروس، كشفت عن غياب رغبة الجانب الأوكراني في مناقشة أي شيء بجدية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح - خلال زيارته لطهران مؤخرا - بأن سلطات كييف رفضت تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين، موضحا أن النتيجة النهائية للمفاوضات تعتمد على رغبة الأطراف المتعاقدة في الوفاء بالاتفاقات التي يتم التوصل إليها، مشيرا إلى أن سلطات كييف ليس لديها مثل هذه الرغبة.