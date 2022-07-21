اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 12:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

الخميس، 21 يوليه 2022 11:50 ص
القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو القوات المسلحة
كتب زكى القاضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الاحتفال  بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2022 قال فيها :" الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم مهنئاً بالذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التى كانت وستظل إنجازاً وطنياً مضيئاً حمل لواءها طلائع القوات المسلحة وانحاز لها جموع الشعب المصرى العظيم للخلاص من الاستعمار وتبعاته وبناء دولة قوية تنعم بالحرية والريادة والتطور.
 
وأضاف وزير الدفاع أنه مع الاحتفال بهذه المناسبة الخالدة فإن الأمة المصرية تحت قيادتكم الحكيمة ترسخ اليوم مرحلة جديدة من الإنجازات الطموحة فى مسيرة البناء والإصلاح ، وتجسد إرادتها الحرة بطاقات النابغين والمبدعين من أبناءها ورجال جيشها المخلصين لتغيير ملامح الحياة على أرض مصر وبناء جمهورية جديدة تليق بتطلعات المصريين وآمالهم نحو التقدم والازدهار، حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم، وكل عام وسيادتكم بخير".
 
كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة، هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.
 
كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

ثوره 23 يوليو

القوات المسلحه

السيسى

الجيش المصرى



الموضوعات المتعلقة

تفاصيل احتفال المجلس الأعلى للثقافة بالعيد الـ 70 لثورة 23 يوليو

الخميس، 21 يوليه 2022 02:00 ص

احتفالية فنية وطنية للموسيقى العربية بالأوبرا فى ذكرى ثورة 23 يوليو

الأربعاء، 20 يوليه 2022 04:00 م

الموسيقى العربية تحتفل بالذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو فى دار الأوبرا المصرية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:39 م

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

الأربعاء، 20 يوليه 2022 10:59 ص

القوى العاملة: السبت إجازة مدفوعة للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الأربعاء، 20 يوليه 2022 09:16 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة