اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 11:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على المتهم بقتل صديقه في منشأة القناطر بالجيزة

الخميس، 21 يوليه 2022 10:28 ص
القبض على المتهم بقتل صديقه في منشأة القناطر بالجيزة أرشيفية - جثة
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل صديقه في إحدى قرى منشأة القناطر، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب في إحدى قرى منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب تم تحديد هويته، وتبين أن صديقه وراء ارتكاب الجريمة. 
 
تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

قتل شاب

قتل صديقه

منشأة القناطر

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة