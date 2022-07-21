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العربية: إسبانيا والبرتغال ترفضان خطة أوروبية لترشيد استهلاك الغاز

الخميس، 21 يوليه 2022 06:15 م
العربية: إسبانيا والبرتغال ترفضان خطة أوروبية لترشيد استهلاك الغاز الاتحاد الأوروبى -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن إسبانيا والبرتغال ترفضان خطة أوروبية لترشيد استهلاك الغاز.

 

وفى وقت سابق، أفاد رئيس البنك المركزي الأوكراني، كيريلو شيفتشينكو، اليوم الخميس بأن معدلات التضخم ستتجاوز 30 % خلال هذا العام، نتيجة الأوضاع الراهنة.

 

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن شيفتشينكو قوله: "وفقًا لتوقعاتنا، سيتجاوز معدل التضخم حاجز 30 % بنهاية عام 2022".

 

وأضاف أن معدل التضخم في الشهر الماضي ارتفع بشكل حاد ووصل إلى 21.5% على أساس سنوي بسبب التحديات التي سببها الحرب وضغوط الأسعار العالمية؛ مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد، وانخفاض المعروض من بعض السلع، وزيادة تكاليف الأعمال ، والتدمير المادي لمنشآت الإنتاج والبنية التحتية ، فضلاً عن الاحتلال المؤقت لبعض المناطق.

 

كما أدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمستويات القياسية للتضخم في البلدان الشريكة إلى زيادة ضغط الأسعار بشكل كبير في أوكرانيا.


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