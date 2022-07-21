اليوم السابع
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السكة الحديد توضح أسباب تأخير قطارات القاهرة الإسكندرية بعد سرقة صناديق الإشارات

الخميس، 21 يوليه 2022 10:41 ص
السكة الحديد توضح أسباب تأخير قطارات القاهرة الإسكندرية بعد سرقة صناديق الإشارات ترانسات التغذية لأجهزة الإشارات
كتب سيد الخلفاوى

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أصدرت هيئة السكك الحديدية بشأن اسباب تاخير القطارات في يوم 20/7/20، حيث أكد البيان أنه في تمام الساعة 11.35 قام بعض من الخارجين عن القانون بسرقة صناديق الإشارات والخاصة بتشغيل السيمافورات الأتوماتيكية في المسافة ما بين (طنطا – بركة السبع) وحيث يقوم هؤلاء الخارجين عن القانون بنزع الغلاف المعدني لصندوق الاشارات وسرقته بالإضافة إلى سرقة ترانسات التغذية لأجهزة الإشارات الأمر الذي تسبب في تعطيل نظام الاتصالات والاشارات.
 
وهو ما أدى إلى تعطيل التقاطر بحركة مسير القطارات والتشغيل بالمحاذرة كما قام بعض الخارجين عن القانون الساعة 15.25 بسرقة أجهزة الإشارات في المنطقة ما بين (طنطا/ كفر الزيات) الأمر الذي أدى إلى تسيير حركة القطارات بالمحاذرة أيضا.
 
وعلى ضوء ذلك تم تأخير كافة القطارات بمتوسط وصل إلى أربع ساعات حتى تم الاستعداد بتركيب أجهزة أخرى الساعة 4.40.
 
وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين بالتصدي والإبلاغ عن أي من هؤلاء الخارجين عن القانون والذين يعرضون حياة المواطنين للخطر وتعطيل مرفق من أهم مرافق الدولة.
 
وتعمل الهيئة جاهدة لاتخاذ كافة الإجراءات التي تتضمن سلامة حركة مسير القطارات وسلامة المواطنين.
 
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