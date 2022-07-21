الرئيس الإيطالى يقرر حل البرلمان بعد تقديم الحكومة استقالتها

كتب محمد جمال

أعلن التلفزيون الرسمى الإيطالى اليوم الخميس، إن الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا أصدر مرسوما بحل البرلمان، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز عربية".

ويذكر أن رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجى قدم استقالته إلى رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا، وستبقى الحكومة في مناصبها للتعامل مع الشئون الجارية وسيتم إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر القادم، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن دراجى حظى بترحيب كبير من قبل أعضاء مجلس النواب ، الذين شكروه على مجهوداته الكبيرة في الحكومة،

وتعيش إيطاليا أزمة سياسية خانقة، بعد تقديم دراجى استقالته للمرة الثانية، ولكن في هذ المرة تم قبولها، وفشلت الحكومة في الحصول على الثقة أمام البرلمان، حيث لم يحصل إلا على 95 صوتا من الأصوات ، من إجمالي 133 ناخبا .

وكان انسحاب حركة خمس نجوم من التصويت أمام مجلس الشيوخ أشعلت الأزمة السياسية في إيطاليا، وهو ما جعل الأمر برمته في أيدى مجلس النواب في تصويت لتجديد الثقة أو سحبها من الحكومة الإيطالية الحالية.

وطالب الرئيس ماتاريلا، من دراجى الاستمرار في مهام تصريف الاعمال بعد تقديم استقالته.

وكان يمين-الوسط الحكومي قد اقترح التصويت على الثقة وفق مشروع قرار يبعد حركة "خمس نجوم" عن الائتلاف الحاكم ويدعو لتعديل وزاري.