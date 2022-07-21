اليوم السابع
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الرئيس الإيطالى يطلب من دراجى تولى مهام تصريف الأعمال بعد تقديم استقالة الحكومة

الخميس، 21 يوليه 2022 10:24 ص
الرئيس الإيطالى يطلب من دراجى تولى مهام تصريف الأعمال بعد تقديم استقالة الحكومة ماريو دراجى
وكالات الأنباء

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طالب الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، من رئيس الوزراء ماريو دراجى تولى مهام تصريف الأعمال بعد تقديم استقالة حكومته، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وكان رئيس الوزراء الإيطالى، ماريو دراجى، أعلن أنه يعتزم تقديم استقالته الخميس، لرئيس الجمهورية، وذلك بعد انسحاب 3 أحزاب من التحالف المشكل لحكومته.

وطلب رئيس الوزراء الإيطالي من البرلمان عقد جلسة، مؤكدا عزمه التوجه إلى رئيس الجمهورية لإبلاغه بقراره.

وأعلن دراجى قبل أسبوع أنه سيترك منصب رئيس الوزراء.

وفشل مجلس الشيوخ  الأربعاء، في التصويت على الثقة في حكومة دراجي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لعدم مشاركة حزبي يمين-الوسط، حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، وحزب (فورتسا إيتاليا) بقيادة سيلفيو برلسكوني، في الاقتراع وامتناع حركة خمس نجوم عن التصويت.

وكان يمين-الوسط الحكومي قد اقترح التصويت على الثقة وفق مشروع قرار يبعد حركة "خمس نجوم" عن الائتلاف الحاكم ويدعو لتعديل وزاري.

 


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