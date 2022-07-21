الخارجية الأمريكية: نعول على استئناف خط "السيل الشمالي 1" للغاز الروسي إلى أوروبا

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعول على استئناف خط "السيل الشمالي 1" للغاز الروسي إلى أوروبا عمله، بما قد يضمن أمن الطاقة في أوروبا على المدى القصير، وفقا لروسيا اليوم.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ردا عما إذا كان يعتقد أن "السيل الشمالي 1" سيساعد في تجديد احتياطيات أوروبا: سيكون "السيل الشمالي 1" عنصرا مهما في هذا، لقد أحطنا علما بالتصريحات العلنية التي تفيد بأن شركة "غازبروم" ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالعقود الحالية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه على المدى القصير وحتى تقلل أوروبا من اعتمادها على الطاقة الروسية، فإن استئناف ضخ الغاز سيسمح لألمانيا ودول أخرى في القارة بتجديد احتياطاتها، مما يزيد من أمن الطاقة واستدامتها.