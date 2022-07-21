الجيش الصومالى: مقتل إرهابى من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة

مقديشيو (أ ش أ)

تمكن الجيش الصومالى من تصفية أكثر من 40 عنصراً من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحافظة بكول.

وأكد رئيس بلدية عيل بردى الصومالية هادى سيراد عمر، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم الخميس، أن الجيش الصومالى الحق مليشيات الشباب المتطرفة خسائر فادحة فى الأرواح، بعد أن شنت مليشيات الشباب المتطرفة هجوماً فاشلاً على بعض المناطق التابعة لبلدة عيل بردى.

وأضاف أن مواجهات عنفية دارت بين قوات الجيش وعناصر المليشيات المتطرفة فى عدة مناطق أسفرت عن مقتل أكثر من 40 إرهابياً.