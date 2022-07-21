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الجسر الجوى يواصل رحلاته لعودة الحجاج ومصر للطيران تنقل اليوم 2700 حاج

الخميس، 21 يوليه 2022 10:36 ص
الجسر الجوى يواصل رحلاته لعودة الحجاج ومصر للطيران تنقل اليوم 2700 حاج وصول الحجاج مطار القاهرة - ارشيفية
كتب أحمد مصطفى

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تواصل شركة مصر للطيران، جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلي أرض الوطن، بعد أداء مناسك الحج، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، والعمل علي تسهيل إنهاء إجراءات الوصول عبر المطارات المصرية.
 
ومن المقرر أن تسير مصر للطيران اليوم 13 رحلة جوية لنقل ضيوف الرحمن، وذلك بواقع 5 رحلات جوية من جدة إلى مطار القاهرة، و8 رحلات من المدينة المنورة إلى مطار القاهرة من بينهم رحلة واحدة إلى مطار برج العرب لعودة إجمالي 2700 حاج من حجاج فلسطين وتضامن السويس والدقهلية والمنوفية، بالإضافة إلى حجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.
 
 

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