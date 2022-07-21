طلاب علمى رياضة: مستوى صعوبة امتحان الاستاتيكا متوسط والوقت غير كاف

كتب محمود طه حسين

انتهى طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة من امتحان مادة الاستاتيكا، حيث أكد الطلاب سهولة جزئيات بالامتحان وصعوبة أسئلة، لكن مستوى صعوبة الامتحان متوسط، واعتمدت الأسئلة على الفهم والتحليل والتطبيق وهى من المنهج الدراسى، ولكن وقت الامتحان غير كاف لأن الأسئلة تطلبت وقت كبير للتفكير للوصول إلى الإجابات المطلوب.

وبدأ طلاب الثانوية العامة قبل قليل أداء امتحان مواد الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، اليوم الخميس 21 يوليو الجارى، ويؤدى الطلاب الاختبارات فى الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات ستكون من المنهج بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم، لافتة إلى أن امتحان الاستاتيكا يتضمن 25 سؤالا، والمادة درجاتها مكملة لامتحان الجبر والهندسة الفراغية، إضافة إلى 50 سؤالا فى الأحياء وأيضا الفلسفة والمنطق 50 سؤالا، جميع الأسئلة اختيار من متعدد تقيس المستويات المختلفة للطلاب، قائلة: الأسئلة تم تصميمها لقياس وفرز مستويات الطلاب المختلفة.