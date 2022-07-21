التضامن: استمرار عودة حجاج الجمعيات لأرض الوطن بعد انتهاء مناسك الحج

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي، فى إعادة حجاج الجمعيات إلى القاهرة بعد انتهاء مناسك فريضة الحج فى المملكة العربية السعودية، حيث وجهت الوزارة بتيسير كافة الإجراءات وتوفير الرعاية الكاملة للحجاج حتى وصولهم إلى أرض الوطن.

ووضعت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى جداول التفويج قبل بدء موسم الحج، حيث تقوم على تقسيم حجاج الجمعيات وعددهم 3000 حاج إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة وعددهم 1100 حاج، أما المجموعة الثانية وبلغ عددها 1900 حاج، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد بدأت فى تفويج المجموعة التى بدأت رحلتها من مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، بداية 13 يوليو الماضى كما أن بعثة وزارة التضامن قد نسقت مع شركة مصر للطيران لنقل حجاجنا العائدين إلى القاهرة وتفويجهم للمطار بقرية الحجاج قبل معاد السفر بـ6 ساعات.