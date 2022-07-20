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استمرار الجسر الجوى لعودة الحجاج.. ومصر للطيران تنقل غدا 2700 حاج

الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:14 م
استمرار الجسر الجوى لعودة الحجاج.. ومصر للطيران تنقل غدا 2700 حاج مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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تواصل شركة مصر للطيران، جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلي أرض الوطن، بعد أداء مناسك الحج، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة، والعمل علي تسهيل إنهاء إجراءات الوصول عبر المطارات المصرية.
 
ومن المقرر أن تسير مصر للطيران غدا الخميس 13 رحلة جوية لنقل ضيوف الرحمن، وذلك بواقع 5 رحلات جوية من جدة إلى مطار القاهرة، و8 رحلات من المدينة المنورة إلى مطار القاهرة من بينهم رحلة واحدة إلى مطار برج العرب لعودة إجمالي 2700 حاجًا من حجاج فلسطين وتضامن السويس والدقهلية والمنوفية، بالإضافة إلى حجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

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