الاتحاد الأوروبى يعلن أسماء مسئولين روسيين ضمن قائمة العقوبات بالحزمة السابعة

كتب أحمد عرفة

أعلن الاتحاد الأوروبى قائمة الأشخاص الذين تم إدراج أسمائهم على الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ومن بين الشخصيات الروسية الذين طالتهم العقوبات الأوروبية عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، حيث دعم بشكل مباشر العملية العسكرية في أوكرانيا، وأن أعماله تقوض أو تهدد وحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

كما ضمت القائمة نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلووسوف، حيث قال الاتحاد الأوروبي إن بيلووسوف ينفذ السياسات الاقتصادية للحكومة الروسية وهو مسؤول عن النمو الاقتصادي في روسيا واستقرار الأسواق الروسية"، مشيرا إلى أنه "حضر اجتماعا في الرئاسة الروسية دعا خلاله الأوليجارشيين لمواصلة العمل مع البنوك التي طالتها العقوبات، وكذلك ستانيسلاف تشيميزوف، نجل مدير مؤسسة "روستيخ" التكنولوجية الحكومية سيرجي تشيميزوف، حيث يقول الاتحاد الأوروبي إن ستانيسلاف تشيميزوف يمتلك شركة Independent Insurance Group التي تدير عقود التأمين في القطاع الدفاعي الروسي، بما فيها عقود مع "روستيخ" التي يديرها والده.

وشملت القائمة آدم دليمخانوف، النائب في مجلس الدوما الروسي، وأحد مقربي الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، بجانب مفوض الرئيس الروسي في دائرة شمال القوقاز الفدرالية يوري تشايكا، حيث يقال إنه كان أحد مقربي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ سنوات طويلة، وحاكم مقاطعة كيميروفو سيرجي تسيفيليوف، حيث يشار إلى دوره في حشد الدعم داخل روسيا للعملية العسكرية في أوكرانيا.

وضمت القائمة مفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا، حيث يتهمها الاتحاد الأوروبي بانتهاك حقوق الأطفال الأوكرانيين من خلال اعتماد الإجراءات المبسطة لمنح الجنسية الروسية للأيتام من أوكرانيا وجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، وتبنيهم في روسيا، الممثلان فلاديمير ماشكوف وسيرجي بيزروكوف، ويشار إلى أنهما يؤيدان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفي وقت سابق أعربا عن تأييدهما لانضمام القرم إلى روسيا، ورئيس نادي هواة الدراجات النارية "ذئاب الليل" ألكسندر زالداستانوف وهو معروف أيضا بمواقفه المؤيدة لسياسات القيادة الروسية، بما فيها تجاه أوكرانيا.

وطالت العقوبات مصرف "سبيربنك"، والوكالة الفدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة وأبناء الوطن المقيمين في الخارج والتعاون الإنساني الدولي (روس سوترودنيتشيستفو)، وحركة "يونارميا" الشبابية وصندوق "العالم الروسي" وصندوق جورتشاكوف للدبلوماسية الاجتماعة.