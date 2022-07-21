الأزهر: الدور الثانى للثانوية 20 أغسطس وإعلان الجداول الأسبوع القادم

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، انطلاق امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية يوم 20 أغسطس القادم، حيث سيتم إعلان جدول الامتحانات الاسبوع القادم بعد اعتماد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، حيث سبق وأعلن القطاع عن موعد بدء العام الدراسى يوم 24 سبتمبر، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم،على أن يكون موعد إعلان نتيجة الدورالأول للشهادة الثانوية الأزهرية، نهاية شهر يوليو الجارى.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022_2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

يبدأ العام الدراسي يوم السبت 2022 /9/24 وينتهي يوم الخميس 2023 /6/8 ويستمر لمدة 35 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوم للفصل الدراسي الأول و 96 يوم للفصل الدراسي الثاني.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.