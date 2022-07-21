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الأزهر: الدور الثانى للثانوية 20 أغسطس وإعلان الجداول الأسبوع القادم

الخميس، 21 يوليه 2022 01:55 م
الأزهر: الدور الثانى للثانوية 20 أغسطس وإعلان الجداول الأسبوع القادم الدكتور محمد الضوينى وكيل الازهر
كتب لؤى على

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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، انطلاق امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية يوم 20 أغسطس القادم، حيث سيتم إعلان جدول الامتحانات الاسبوع القادم بعد اعتماد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، حيث سبق وأعلن القطاع عن موعد بدء العام الدراسى يوم 24 سبتمبر، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم،على أن يكون موعد إعلان نتيجة الدورالأول للشهادة الثانوية الأزهرية، نهاية شهر يوليو الجارى.
 
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022_2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.
 
يبدأ العام الدراسي يوم السبت 2022 /9/24 وينتهي يوم الخميس 2023 /6/8 ويستمر لمدة 35 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوم للفصل الدراسي الأول و 96 يوم للفصل الدراسي الثاني.
 
تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور. 
 
تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة. 

نتيجة الثانوية الازهرية 2022

بوابه الازهر الالكترونيه

نتيجه الثانويه الازهريه 2022

بوابة الازهر

بوابة الازهر الالكترونية

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2022

اوائل الثانويه الازهريه 2022

نتيجة الثانوية الازهرية

نتيجه الثانويه الازهريه 2022 بوابه الازهر

نتيجه الثانويه الازهريه

نتيجه الشهاده الثانويه الازهريه 2022

أوائل الثانوية الأزهرية 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة

رابط نتيجة الثانويه الازهريه

موعد نتيجة الثانوية الازهرية

بوابة الأزهر الشريف

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