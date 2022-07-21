استزراع مليون زريعة أسماك جديدة ببحر أبو الأخضر فى فاقوس والزقازيق بالشرقية

يأتي هذا في إطار التوجيهات العامة للدولة بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات التنموية بما يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة ، وتنفيذ خطة المحافظة في تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق المراكز والمدن وتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أشار المهندس محمد مصطفي النساج الخبير الوطني للإستزراع السمكي أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية لتنمية الثروة السمكية للمحافظة وبالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتوفير 3.5 مليون زريعة أسماك ؛ واستكمالاً للمرحلة الأولي تم إستزراع مليون زريعة خلال اليومين الماضيين ببحر أبو الأخضر لزيادة الإنتاجية من الأسماك وفتح آفاق إقتصادية وأسواق جديدة ، وذلك في حضور هبة عبد التواب مديرة وحدة الثروة السمكية والمهندس محمد عسكر مدير مكتب مصائد الزقازيق وممثلين عن مكتب مصائد الزقازيق و المفرخ السمكي بصان الحجر ، حيث شملت هذه المرحلة إطلاق 500 ألف زريعة ببحر أبو الأخضر ناحية فاقوس و 500 ألف أخرى ناحية الزقازيق ، فضلاً عن إطلاق مليون زريعة الإسبوع الماضي ببحر مويس ليصل الإجمالي إلى 2 مليون زريعة أسماك بلطي ومبروك تم إسترزاعها بنطاق المحافظة.

يذكر أن إنتاج محافظة الشرقية من الأسماك يبلغ 190000 طن تقريباً وتعتبر المحافظة من أكبر ثلاثة محافظات على مستوي الجمهورية من حيث الإنتاج من الإستزراع السمكي.