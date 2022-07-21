ارتفاع عدد مصابى تصادم سيارة وأتوبيس بالغردقة لـ12 شخصا بينهم 8 ألمان وبريطاني

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، عن ارتفاع عدد مصابي تصادم سيارة ميكروباص، بأتوبيس سياحي في الغردقة إلى 12 مصابا بعد نقل مصابين آخرين لمستشفيات خاصة بناء علي طلبهم .

وتبين أن الحادث أسفر عن اصابة 12 مصابين، بينهم 8 ألمان الجنسية، تم نقل 7 منهم لمستشفي الغردقة العام، ونقل واحد لمستشفي خاص بناء علي طلبه وبريطاني الجنسية لمستشفي خاص بناء علي طلبه أيضا .

كما أصيب في الحادث 3 مصريين تم نقلهم لمستشفي الغردقة العام، وأن جميع المصابين بحالة مستقرة.

وانتقل وكيل وزارة الصحة الدكتور إسماعيل العربي، والدكتور شادي باسم مدير إدارة الطوارئ، والدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات لمستشفى الغردقة العام للاطمئنان علي المصابين.

تلقى الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بحدوث تصادم بين اتوبيس وسيارة ميكروباص بطريق مطار الغردقة، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الغردقة العام ومستشفيات اخري خاصة.

وانتقلت إلى مكان الواقعة الأجهزة الأمنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.