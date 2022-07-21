إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وأتوبيس بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 10 أشخاص، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص، بطريق المطار وسط مدينة الغردقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام.

تلقى الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بحدوث تصادم بين اتوبيس وسيارة ميكروباص بطريق مطار الغردقة، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الغردقة العام.

وانتقلت إلى مكان الواقعة الأجهزة الأمنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .