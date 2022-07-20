محافظة شمال سيناء تعلن رفع كفاءة البنية الأساسية للاتصالات بالمدن

وأضاف المحافظ، انه تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية بحضور كافة الوزارات ومحافظ شمال سيناء ورئيس جهاز تنمية سيناء لمناقشة جهود الدولة بالمحافطة واحتياجاتها ووضع عدد من التوصيات.

أشار المحافظ، الي ان لجنة تنمية واعمار سيناء وضعت عدد من التوصيات في الاجتماع الاخير، من بينها الانتهاء من رفع كفاءة الشبكات الأرضية وتحويلها لكوابل فايبر باحمالي 32 الف خط، والتنسيق مع الجهات الخدمية للانتهاء من ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنشاء البنية التحتية لمنظومة التأمين الصحي ، والانتهاء من تحويل خدمة المحمول للجيل الرابع، وتغطية خدمة المحمول التجمعات التنموية وعلي الطرق.

وفي هذا الإطار عقد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ إجتماعا برئاسته وحضور كلا من إيهاب بكير، سكرتير مركز ومدينة العريش، وممثل الشركة المصرية للاتصالات وممثل عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء وشركة المياه.

وخلال الاجتماع أكد نائب المحافظ علي قيام الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ عدد من مشروعات انشاء البنية الأساسية اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات بعدد من مناطق محافظة شمال سيناء.

أضاف نائب المحافظ، أن التكلفة التقديرية لتنفيذ تلك المشروعات بمدينة العريش تبلغ 24 مليون جنيه.