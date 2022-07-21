إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل مع سيارة ربع نقل بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أصيب 7 أشخاص، في حادث اصطدام بين تروسيكل مع سياره ربع نقل، مساء اليوم، الأربعاء، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادثة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام .

تبين تصادم تروسيكل مع سيارة ربع نقل بطريق " تنيدة – منفلوط"، أسفر عن إصابة كل من حسن محمد الصغير 31 عامًا ومقيم محافظة قنا، أسامة أحمد حسن 25 عامًا مقيم أسيوط، حمادة حامد سليمان 20 عامًا، ومقيم قنا، مصطفى عبد الرازق عبد الرجال 21 عامًا، ومقيم أسيوط، مصطفى محمود سفينة 26 عاماً ومقيم الداخلة بالوادي الجديد، على فاروق عبد الكريم 22 عاما، حاتم سعيد حامد 34 عامًا.

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.