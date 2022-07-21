إصابة طالبة بحالة تسمم عقب تناولها حبة لحفظ الغلال بدار السلام فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرق محافظة سوهاج طالبة تبلغ من العمر 15 سنة مصابة بحالة إعياء شديد وقيء مستمر وألم بالبطن، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وذلك إثر تناولها قرص لحفظ الغلال بالمنزل عن طريق الخطأ.

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بإصابة طالبة بحالة تسمم عقب تناولها قرص لحفظ الغلال بالمنزل، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول "نهي ص ح" 15 سنة طالبة إلى المستشفى المركزي بدار السلام تقيم دائرة مركز دارالسلام، مصابة بحالة إعياء وقيء، ادعاء تناول قرص حفظ غلال، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال والدتها "حنان ا م" 50 سنة ربة منزل تقيم دائرة المركز، قررت بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال ولم تتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.