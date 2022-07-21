إصابة شخصين نتيجة انقلاب دراجة نارية فى أبو صوير بالإسماعيلية

صبرى غانم - الإسماعيلية

أصيب شخصان بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم انقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية على طريق أبو صوير أمام غربة الصولي بالإسماعيلية.

وكان اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية على طريق أبو صوير أمام عزبة الصولي بالإسماعيلية.

على الفور انتقل رجال الشرطة ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتى إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من عطوة عبد الرحيم صالح 50 عاما ويقيم بالمحسمة، وأصيب بكسر مضاعف بالساق اليسرى وجرح قطعي 7 سم بالساعد اليمنى وكدمات بالجسم، وفوزية محمد علي 45 عاما تقيم بنفس العنوان، وأصيبت بكسر مضاعف بالقدم اليمنى واليسرى وسحجات بالساقين، تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيق.