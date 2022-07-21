إسبانى يعتدى جنسيا على حفيدته.. والقضاء يعاقبه بـ10 سنوات سجن

فاطمة شوقى

حكمت محكمة مقاطعة سالامانكا الإسبانية على جد بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسى على حفيدته القاصر التى تبلغ 16 عاما، في مدينة سالامانكا، حسبما قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجد الإسبانى يبلغ 78 عاما، ومتهم بالاعتداء جنسى على حفيدته التي تبلغ 16 عاما فقط، وتلقى حكما بـ10 سنوات من السحن، وعدم الاقتراب من الفتاة الصغيرة في نطاق 500 متر لمدة 18 عاما، وتعويضها بمبلغ 15 ألف يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحفيدة المولودة في عام 2008 كانت تزور أجدادها من والدتها ، وكان والدها ينتظر مجيئها لاستغلالها جنسيا، كما تؤكد وثيقة المحكمة أن الحفيدة أبلغت والدتها بما يحدث لها في أغسطس 2021 عندما رفضت زيارة جدها .

وكان مجلس الشيوخ الإسباني أقر مشروع قانون بشأن العنف الجنسي يلحظ خصوصاً ضرورة الاستحصال على موافقة صريحة لأي علاقة جنسية، في تحقيق لوعد قطعته الحكومة اليسارية بعد اغتصاب جماعي أثار صدمة في البلاد.

وسيعرض هذا النص الذي يحمل عنوان "وحدها كلمة نعم تعني نعم"، على مجلس النواب مجدداً لإقراره نهائياً بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعديل طال مشروع القانون.