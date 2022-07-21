أول امرأة من "أقلية عرقية".. فوز دراوبادى مورمو بالانتخابات الرئاسية الهندية

كتب محمد جمال

فازت دراوبادى مورمو أول امرأة من "أقلية عرقية" بالانتخابات الرئاسية الهندية، حسبما ذكرت شبكة العربية.

مورمو، من أقلية سانتال العرقية، أول رئيسة من إحدى قبائل البلاد وثاني امرأة تتولى المنصب في الهند على الإطلاق، وتم تقديم المرشحة مورمو بوصفها زعيمة تمثل المجتمعات القبلية الفقيرة، والتى تفتقر بشكل عام إلى مرافق الرعاية الصحية والتعليم في القرى النائية.

تنحدر مورمو، (64 عاما)، من ولاية أوديشا وكانت في السابق حاكمة لولاية جهارخاند.

وتختار الرئيس فى الهند هيئة انتخابية تتكون من النواب فى مجلسي البرلمان والأعضاء المنتخبين في المجالس التشريعية في جميع الولايات.

ويعد دور الرئيس في الهند شرفيا إلى حد كبير، لكن المنصب يمكن أن يكون مهما في أوقات عدم اليقين السياسي مثل تعليق عمل البرلمان، حيث يتولى الرئيس وقتها سلطة أكبر.