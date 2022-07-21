أوكرانيا: اتفقنا مع الغرب على عدم الكشف عن طبيعة المساعدات العسكرية

وكالات

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسى ريزنيكوف، أن أوكرانيا والدول الغربية اتفقت خلال الاجتماع الخاص بتوريدات الأسلحة على عدم الكشف عن طبيعة المساعدات التي تقدم لكييف.

وكتب ريزنيكوف على "فيس بوك" الأربعاء: "باتفاق مع الزملاء، سنحافظ على السرية بشأن الجزء الأكبر من حزم المساعدات القائمة والمستقبلية، التي تشمل توريدات الأسلحة والذخيرة وتدريب محاربينا وغير ذلك". وأضاف أن الإشارة الإيجابية من اللقاء هي التزامات شركائنا الجديدة بدعمنا برا وبحرا وجوا.

يذكر أن دول مجموعة الاتصال لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا عقدت اجتماعها الرابع يوم 20 يوليو بشكل افتراضى، لبحث تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة. وتضم المجموعة نحو 50 دولة، معظمها من أعضاء الناتو، وتقودها الولايات المتحدة.