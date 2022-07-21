أمريكا تندد بقصف دهوك فى شمال العراق

وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة: "إن قتل المدنيين أمر غير مقبول ويتعين على جميع الدول احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل حماية المدنيين".

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أفادت بتعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل 8 مواطنين وجرح 23 سائحا.