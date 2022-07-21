اليوم السابع
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أمريكا تندد بقصف دهوك فى شمال العراق

الخميس، 21 يوليه 2022 08:00 ص
أمريكا تندد بقصف دهوك فى شمال العراق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
وكالات

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدين القصف الذي أودى بحياة مدنيين في منطقة دهوك بشمال العراق.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة: "إن قتل المدنيين أمر غير مقبول ويتعين على جميع الدول احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل حماية المدنيين".

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أفادت بتعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل 8 مواطنين وجرح 23 سائحا.

 


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